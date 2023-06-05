Известный блогер раскритиковал Собчак за выступление у Блиновской

Не так давно Елена Блиновская стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Теперь королева марафонов находится под домашним арестом и не выходит на связь в Сети, а публика перемывает косточки всем тем, с кем известная блогерша когда-либо была связана.

К удивлению многих, под раздачу попала и Ксения Собчак. На первый взгляд, светских львиц связывали далеко на самые теплые отношения. В 2021 году журналистка в числе многих других звезд выступила на роскошном и грандиозно дорогом юбилее блогерши. Затем Собчак взяла у Блиновской скандальное интервью, которое не один месяц обсуждала вся страна. Словом, закадычными подружками знаменитости никогда не были. Однако этот факт не мешает многим осуждать журналистку за поступки прошлого.

Популярный блогер Стас Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, раскритиковал Ксению Собчак в эфире шоу “Осторожно, Собчак!”. Инфлюенсер заявил, что не одобряет деятельность Блиновской, и отчитал журналистку за то, что она с ней сотрудничала. По мнению Васильева, Собчак не должна была выступать у блогерши и пиарить ее.

“Я бы ни за какие бабки не стал выступать на корпоративе Блиновской, потому что она губит огромное количество жизней. Люди у нее от рака лечатся. Она и беременности способствует… Если ты где-то выступил за деньги, то, получается, ты пиаришь этого человека”, – заявил Стас Васильев.

Ксения ответила на критику, заявив, что сотрудничала с блогершей в то время, когда она не промышляла ничем таким, в чем ее обвиняет Стас. По словам Собчак, тогда Блиновская зарабатывала лишь марафонами желаний, а значит, ничего аморального в ее действиях не было.