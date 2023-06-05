 

Госдума вновь попросила разблокировать Twitter для россиян

05.06.2023, 10:05, Новости дня
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Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы РФ и член партии “Новые люди”, обратился в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть вопрос о разблокировании сайта социальной сети Twitter в России. Доступ к нему был заблокирован в марте 2022 года.

Сообщается, что депутат попросил Роскомнадзор провести проверку фактов по удалению социальной сетью «распространяемой с нарушением закона информации», а также изучить возможность снятия ограничений, наложенных на доступ к ней.

Даванков пояснил, что политика Twitters в отношении российских госорганов, журналистов и других СМИ изменилась. Их аккаунты больше не блокируются и не понижаются в поисковой выдаче. Илон Маск, американский миллиардер, которому принадлежит социальная сеть, принял это решение лично.

Представитель Роскомнадзора рассказал представителям СМИ, что они не получали обращение депутатов. Он добавил, что на данный момент нет оснований для разблокировки социальной сети.

Депутаты всех фракций Государственной Думы в апреле 2023 года обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter. В их письме говорилось, что если политика платформы направлена на сохранение нейтралитета при распространении информации, то использование Twitter “для донесения российской позиции” до западной аудитории оправдано и обосновано.


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