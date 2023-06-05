 

Саудовская Аравия продолжает сокращать добычу нефти

05.06.2023, 8:49, Новости дня
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Саудовская Аравия приняла решение о дальнейшем сокращении добычи нефти на один миллион баррелей в день в июле 2023 года. В этой ситуации у страны есть возможность продлить контракт. Об этом сообщило местное агентство SPA со ссылкой на источник из Министерства энергетики Саудовской Аравии.

Издание сообщило, что “королевство проведет добровольное дополнительное сокращение добычи нефти на 1 000 000 баррелей в сутки в июле, оно может быть продлено”. Таким образом добыча Саудовской Аравии составит 9 миллионов баррелей в день, а добровольное общее сокращение – 1,5 миллиона баррелей в день.

4 июня вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке. Он заявил, что в этом году спрос на нефть увеличился, особенно в летний период. В этом контексте он отметил, что во многих странах наблюдается рост бизнеса и предпринимательства, а также увеличение использования автомобильного транспорта и авиаперевозок. Это является положительным фактором, влияющим на спрос на нефть.


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