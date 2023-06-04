 

Экс-аналитик ЦРУ – оторваны от реальности — вашингтонские политики зря возомнили, что РФ сдастся

04.06.2023, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден и другие высокопоставленные американские чиновники всерьёз думают, что Москва, столкнувшись на Украине с хоть немного серьёзным сопротивлением, тут же уступит Западу, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Как отметил Джонсон, такая позиция показывает, что все они так же далеки от реальности, как был Адольф Гитлер в последние дни перед своей смертью.

Ларри, если говорить стратегически, считаете ли вы, что образ мыслей Линдси Грэма, Виктории Нуланд, Энтони Блинкена, Джейка Салливана и даже в известной степени президента Байдена таков, что они желают втянуть НАТО в наземный вооружённый конфликт за Украину, так как они почему-то считают, что альянс в таком конфликте одержит победу, и надеются, что президент Путин будет смещён с поста? Они действительно так думают? Достаточно ли у нас свидетельств, чтобы сделать такой вывод?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Именно. Они так же оторваны от действительности, как от неё был в свои последние дни оторван Адольф Гитлер, сидя в бункере. Дуглас Макгрегор намедни вспоминал фильм «Бункер», где, собственно, и показывают эти последние дни — и Гитлер тогда в самом деле был уверен, что у него ещё есть войска, что он может отдавать приказы, а люди будут туда и сюда перемещаться. Вот в таком состоянии мы сейчас оказались. Вот только одним Джо Байденом дело тут не ограничивается — то же самое можно сказать и о Виктории Нуланд, и о Джейке Салливане, и об Энтони Блинкене, и о людях вроде Линдси Грэма. 

У нас имеет место какая-то массовая галлюцинация — они все считают, что скоро произойдёт какое-то волшебство, и русские сдадутся, свернутся клубочком и заплачут просто потому, что им оказали кое-какое сопротивление. В истории РФ есть масса примеров того, как страна противостояла иностранным захватчикам, и это как раз — одна из причин, по которым Владимир Путин реагирует на попытку Украины войти в НАТО и игнорирование Западом его предупреждений именно так, как сейчас.

Дата выхода в эфир 01 июня 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Депутат Госдумы РФ заявил, что ни одна из целей СВО за 15 месяцев так и не была достигнута

04.06 / Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня

03.06 / Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна

03.06 / Собянин рассказал, как преобразились Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный

03.06 / Собянин: Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию “По пути” перевезли 1 млн пассажиров

03.06 / Сотни погибших — на востоке Индии произошла крупная железнодорожная авария

03.06 / Утрата Швецией нейтралитета не позволит ей принимать решения во благо своего народа

03.06 / “Вторичка” сильнее всего подешевела в Истре

03.06 / В зеленом театре на ВДНХ стартовал новый сезон

03.06 / Диета Волочковой встревожила ее поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика