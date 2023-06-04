Экс-аналитик ЦРУ – оторваны от реальности — вашингтонские политики зря возомнили, что РФ сдастся

Президент США Джо Байден и другие высокопоставленные американские чиновники всерьёз думают, что Москва, столкнувшись на Украине с хоть немного серьёзным сопротивлением, тут же уступит Западу, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Как отметил Джонсон, такая позиция показывает, что все они так же далеки от реальности, как был Адольф Гитлер в последние дни перед своей смертью.

Ларри, если говорить стратегически, считаете ли вы, что образ мыслей Линдси Грэма, Виктории Нуланд, Энтони Блинкена, Джейка Салливана и даже в известной степени президента Байдена таков, что они желают втянуть НАТО в наземный вооружённый конфликт за Украину, так как они почему-то считают, что альянс в таком конфликте одержит победу, и надеются, что президент Путин будет смещён с поста? Они действительно так думают? Достаточно ли у нас свидетельств, чтобы сделать такой вывод?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Именно. Они так же оторваны от действительности, как от неё был в свои последние дни оторван Адольф Гитлер, сидя в бункере. Дуглас Макгрегор намедни вспоминал фильм «Бункер», где, собственно, и показывают эти последние дни — и Гитлер тогда в самом деле был уверен, что у него ещё есть войска, что он может отдавать приказы, а люди будут туда и сюда перемещаться. Вот в таком состоянии мы сейчас оказались. Вот только одним Джо Байденом дело тут не ограничивается — то же самое можно сказать и о Виктории Нуланд, и о Джейке Салливане, и об Энтони Блинкене, и о людях вроде Линдси Грэма.



У нас имеет место какая-то массовая галлюцинация — они все считают, что скоро произойдёт какое-то волшебство, и русские сдадутся, свернутся клубочком и заплачут просто потому, что им оказали кое-какое сопротивление. В истории РФ есть масса примеров того, как страна противостояла иностранным захватчикам, и это как раз — одна из причин, по которым Владимир Путин реагирует на попытку Украины войти в НАТО и игнорирование Западом его предупреждений именно так, как сейчас.

Дата выхода в эфир 01 июня 2023 года.

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