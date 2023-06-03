 

Диета Волочковой встревожила ее поклонников

03.06.2023, 14:05, Новости дня
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Существуют притчи, которые объясняют читателям, что, чтобы ты не делал, окружающие все равно будут критиковать тебя. Случилось так, судя по всему, и у Анастасии Волочковой.

Время от времени среди комментаторов ее блога находились те, кому приходилась не по нраву фигура балерины. Ее телосложение считали слишком крепким для сферы, в которой она реализует себя, поэтому регулярно советовали ей придерживаться диеты.

Однако теперь, когда Анастасия Волочкова во всеуслышание объявила о том, что находится в процессе похудения, мало кто обрадовался. Наоборот, диета встревожила ее поклонников.

Все дело в том, что Анастасия, как сообщает Телеканал 360, поделилась свежей фотографией, под которой похвасталась, что смогла еще немного постройнеть. Кроме того, рассказала она о выбранном способе преображения: физических нагрузок все так же много, а вот от еды она практически отказалась.

“Бульон и маленький кусочек цыпленка”, – похвасталась Анастасия Волочкова, добавив, что это все, что она съела за день.

Разумеется, поклонники балерины всполошились. Ее попытались заверить, что столь скудный рацион до добра не доведет, организм может дать сбой, поэтому Анастасия Волочкова должна питаться более обильно.


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