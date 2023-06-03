 

Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье

03.06.2023, 11:30, Новости дня
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Барвиха, Рублевка – эти топонимы прочно ассоциируются у россиян с богатством и успехом. И совсем неслучайно. Именно там предпочитают покупать загородную недвижимость наиболее успешные и обеспеченные граждане, в том числе, отечественные звезды.

Стоимость частных владений в поселке Барвиха может достигать астрономических высот, однако среди всех доступных лотов есть абсолютный чемпион. Речь идет о дворце, площадь которого достигает восьми тысяч квадратных метров.

Он построен на участке площадью 260 соток и на сегодняшний день является самым дорогим частным домом в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой рейтинг, составленный компанией “ЦИАН”.

Продается лот за 4,76 миллиарда рублей. Огромный особняк разделен на жилые блоки – всего их 12 – в каждом оборудована кухня и мастер-спальня. Дворец построен в стиле европейского классицизма. Его архитектором выступил специалист из Италии.

Для персонала построена отдельная недвижимость. Кроме того, имение включает в себя площадку для концертов, зимний сад и масштабную спортивную инфраструктуру. Также на территории располагается личный спа-комплекс.

На втором месте рейтинга располагается недвижимость всего за 2,4 миллиарда рублей. Площадь дома – 2,6 квадратных метров. Замыкает тройку лидеров особняк за 2,38 миллиарда и площадью более двух тысяч “квадратов”.


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