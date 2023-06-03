 

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья “Парки в лесах”

03.06.2023, 11:30, Новости дня
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“И я хочу Вас попросить поддержать проект “Парки в лесах”. В Подольске порядка 100 гектаров леса, которые мы бы облагородили. И у нас бы было больше мест, где мог бы человек отдыхать”, – приводятся слова Воробьева в стенограмме на официальном сайте Кремля.

В ходе обсуждения Воробьев поделился результатами проведенного опроса, в котором приняли участие 169 тысяч местных жителей. Они высказали свои мнения о текущем состоянии региональной инфраструктуры и предложили идеи по ее улучшению.

Основными вопросами, на которые жители обратили внимание, оказались проблемы с транспортом. Также большую радость жителям принесла идея благоустройства парков.

В свою очередь, президент поручил Воробьеву проработать вопрос с депутатами Государственной Думы для обеспечения успешной реализации проекта.

Ранее Путин посетил детский реабилитационный центр в подмосковном Подольске, где ему был представлен тренажер, применяемый для эффективного восстановления пациентов при вывихах и других травмах.


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