 

Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза – Собянин

03.06.2023, 10:13, Новости дня
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В первом квартале 2023 года количество произведенных станков для металлообработки в Москве увеличилось в 2,2 раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

“Они позволяют создавать изделия разной формы и размеров – крайне необходимые для автомобильных, строительных, аэрокосмических, электронных предприятий”, – рассказал градоначальник.

Собянин уточнил, что в прошлом году началось производство компактных фрезерных станков, разработанных московской компанией. Установки требуют меньше времени на обслуживание, при этом они выполняют большинство операций по металлообработке.

Более 70% материалов и компонентов в таких станках отечественные. Они стоят на 30-50% дешевле зарубежных аналогов.

По словам Собянина, ежегодно можно выпускать несколько десятков станков. Это дает дополнительный стимул для развития критически важных отраслей, отметил мэр.

В индустриальном парке “Руднево” начался серийный выпуск российских банкоматов. Московская компания может производить до 15 тысяч устройств в год с перспективой увеличения в два раза.


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