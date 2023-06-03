 

Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога

03.06.2023, 8:55, Новости дня
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Сахар – неотъемлемая составляющая рациона многих людей. Некоторые настолько любят сладости, что потребляют их в неразумных количествах, совершенно не задумываясь о последствиях. Избавиться от такой привычки может быть по-настоящему тяжело. Однако существуют хитрости, которые помогут отказаться от вредностей быстро и легко.

Уменьшить потребление сахара поможет замена сладостей на альтернативные продукты. Такой совет дала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале, пишет телеканал “360”. Специалист рассказала, что необходимо ввести в рацион фрукты и сезонные ягоды. Употреблять такие сладости стоит в первой половине дня в умеренных количествах.

“Стакан ягод после завтрака или обеда и один фрукт после завтрака или обеда”, – отметила эксперт.

Тем, кто любит и часто ест молочный шоколад, эндокринолог порекомендовала заменить его на горький. А вот от привычки запивать десерт горячим чаем или кофе лучше отказаться совсем, чтобы не съесть слишком много. Также Павлова дала совет тем, кто не может пить горячие напитки без сахара. По словам эксперта, стоит использовать в качестве сахарозаменителя стевию или сукралозу.

Кроме того, специалист рассказала, что избавиться от навязчивых мыслей о сладостях поможет качественный сон, который снижает чувство голода. Еще один лайфхак – употребление воды с лимонным соком. Кислый привкус поможет обмануть рецепторы и снизить тягу к сладкому.


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