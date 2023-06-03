 

Ипотека с низким первым взносом подорожает

03.06.2023, 5:10, Новости дня
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Ипотека с низким первым платежом, на которую приходится 51% спроса, станет невыгодной для банков, а значит – дороже для покупателей. Это связано с политикой ЦБ РФ по снижению рисков на ипотечном рынке, в рамках которой также были ограничены программы с околонулевыми ставками.

С 1 июня для банков, выдающих кредиты на новостройку с первым платежом ниже 20% и на вторичное жилье со взносом ниже 15%, выросли надбавки. Для таких программ придется создавать увеличенные резервы, что банкам невыгодно. Поэтому кредитные организации будут повышать ставки и реже одобрять подобные займы.

В ЦБ РФ полагают, что данная мера снизит закредитованность населения, а заодно замедлит рост цен на жилье. Однако аналитики рынка отмечают, что граждане не будут отказываться от покупки квартиры. Но теперь им дополнительно придется брать потребительский кредит, чтобы получить необходимую сумма для первого платежа. Соответственно, долговая нагрузка только возрастет.

В ряде банков ипотека со взносом до 20% не является самым популярным продуктом. Так, в Сбере средний размер первого платежа составляет 30,4%, в ВТБ – около 23%, в Росбанк Дом – 37%.


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