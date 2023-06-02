 

Live! Сегодня с Марса запустят прямую трансляцию. Что покажут и где смотреть?

02.06.2023, 15:58, Новости дня
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Европейское космическое агентство (ESA) анонсировало прямую трансляцию с Марса. Кадры с орбиты Красной планеты будет передавать космический аппарат Mars Express, говорится на сайте агентства.

Стрим начнется 2 июня в 18:00 по московскому времени. Mars Express будет отправлять снимки планеты каждые 50 секунд. Для передачи сигнала потребуется от 3 до 22 минут, именно столько составит задержка. Наблюдать за этим можно на официальном YouTube-канале агентства.

– Это старая камера, изначально предназначенная для инженерных целей, расположенная на расстоянии почти 3 млн км от Земли — раньше такого не пробовали, и, честно говоря, мы не уверены на 100%, что она сработает. Но я настроен довольно оптимистично, — заявил Джеймс Годфри, менеджер по эксплуатации космических аппаратов в Центре управления полетами ЕКА в Дармштадте.

Межпланетную станцию Mars Express запустили 2 июня 2003 года. Специалисты агентства напомнили, что первоначально VMC была технической камерой для наблюдения за отделением посадочного модуля Beagle 2. Спустя несколько лет ее переделали в веб-камеру Mars.


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