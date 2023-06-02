В Польшу вернулась атмосфера страха и неуверенности 90-х годов

По словам польских политиков, в стране сегодня всё хорошо: нет бедности, у каждого хватает на хлеб с маслом и на то, чем его запить. Однако, пишет автор INN Poland, на самом деле преступность растёт и люди не чувствуют себя в безопасности. Владельцы магазинов подсчитывают убытки, у людей воруют автомобили и запчасти, растёт число краж топлива на заправках. В страну возвращается атмосфера страха, неуверенности и недоверия 90-х годов прошлого века.



AP

Если верить политикам, то поляки живут в стране, «текущей молоком и мёдом», где нет бедности, где у каждого есть хлеб с маслом, ну и чем его запить — тоже. Однако, как уверен автор INN Poland, на самом деле преступность растёт и люди не чувствуют себя в безопасности. Владельцы магазинов подсчитывают убытки, у людей воруют автомобили и запчасти. В каком-то смысле в страну возвращаются 90-е, и это значит, что хорошей жизнь назвать нельзя.

Как продолжает автор статьи, огромным недостатком периода 90-х годов в Польше был действительно высокий уровень преступности, стимулируемой резким расслоением общества. Преступники имели лёгкий заработок, но отчасти сами были порождением бедности. И сегодня эта атмосфера страха, неуверенности и недоверия возвращается.

«Когда вы впервые заходите в небольшой магазин, продавец смотрит на вас, как на потенциального вора. Потому что он вынужден так к вам относиться. Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через загородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. «И такое всё чаще», — сказала она», — пишет автор материала.

Он говорит, что общался с владельцами магазинов в своём районе и не нашёл ни одного, кто бы не жаловался на воров. Они рассказывают, что у них пропадают две категории продуктов: самые элементарные, дешёвые, которые люди явно крадут из бедности, и дорогие, которое воры не могли бы себе позволить.

Автор также отмечает, что весь прошлый год в его микрорайоне скручивали колёса с машин. Дошло до того, что, выходя на прогулку, он смотрел на новые машины и на то, какие у них диски, загадывал, какое авто лишится колёс на этой неделе.

«Практически не проходило недели, чтобы какую-нибудь машину не «раздели». Полиция не могла ничего с этим поделать целый год. Теперь она не справляется уже не только с кражей колёс, но и с угоном машин. В местной группе в соцсети я всё чаще вижу сообщения от опечаленных бывших владельцев тойот, фольксвагенов и других автомобилей», — рассказывает автор INN Poland.

И его наблюдения подтверждаются официальными данными. Согласно информации из статистики полиции Варшавы, в первом квартале 2020 года на территории, за которую отвечает столичная комендатура полиции, было совершено 3578 краж, 1879 краж со взломом и угнано 300 автомобилей. Год назад было совершено 3604 кражи, 2056 краж со взломом и угнано 277 машин. За тот же период 2023 года было зафиксировано 4205 краж, 1650 краж со взломом и 250 хозяев лишились своих авто.

За весь прошлый год в Польше было зарегистрировано 476 тыс. уголовных преступлений. Это примерно на 8 тыс. больше, чем годом ранее. Вроде бы ничего трагического, но есть одна категория краж, которую полиция уже называет эпидемией, — это кражи из магазинов.

С января по октябрь 2022 года в магазинах было совершено почти на 30% больше краж, чем годом ранее. По сравнению с 2020 годом этот рост ещё более резкий — 58,8%. При этом необходимо учитывать ещё один факт. Речь идёт только о зарегистрированных преступлениях, а многие владельцы уже даже не пытаются вызывать полицию, когда кто-то выбегает из их маркета с пивом и бутербродом.

Кроме того, участились кражи топлива. Они происходят чаще всего утром или вечером, когда персонал заправочной станции теряет бдительность. Воры обычно приходят закутанными в шарфы, в надвинутых на глаза шапках и капюшонах. Они выбирают самую далёкую от кассы колонку, заправляются и просто уезжают. Обычно на их машинах отсутствуют номерные знаки, чтобы их было трудно идентифицировать.

«Таким образом, отчётливо видно, что за последние 2-3 года что-то произошло. Но что? Злодеи стали смелее? Или их стало больше? Или Польша так обеднела?» — задаётся вопросом автор материала.

—