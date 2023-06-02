Макгрегор – Вашингтон ошибается, считая Россию слабой, как в 90-е

Действующее правительство США несёт в себе очень сильное сочетание самонадеянности и самообмана, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom Макгрегор заявил, что в Вашингтоне ошибаются, полагая, что РФ слаба, и заблуждаются, думая, что США настолько же мощная военная сила, какой они были в 1991 году.

Я просто пытаюсь смириться с мыслью, что правительство Соединённых Штатов, возможно, смотрело сквозь пальцы на атаку на столицу РФ или способствовало ей, и пытаюсь понять, имеют ли они хоть малейшее представление о последствиях подобных действий.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Сочетание самонадеянности и самообмана очень сильное. Не забывайте, что большинство людей, занимающих сейчас посты в Вашингтоне, всё ещё смотрят на Россию через призму 1994—95 годов. Они думают, что имеют дело с несостоявшимся государством со слабой экономикой, с обществом на грани революции. В Вашингтоне это широко распространённое мнение. Но всё это неправда. Любой другой человек, у которого есть хотя бы половина мозга, понимает, что у РФ сильная экономика, у неё есть ресурсы и возможности продержаться сколько угодно, огромные резервы рабочей силы и так далее. В Вашингтоне ошибаются. К сожалению, все эти заблуждения там сохраняются.



К этому добавляется ещё и самонадеянность. Там думают, что мы настолько же мощная военная сила, какой были в 1991 году. Но, судья, это не так. Сегодня у нас нет ничего такого, чего не было бы у русских. И какие бы преимущества мы ни имели во множестве важнейших областей, они исчезли.

Вы уже видели этот ролик, но я не могу удержаться от соблазна показать его вам ещё раз в свете того, что вы только что сказали о самонадеянности. Вот Виктория Нуланд около четырёх или пяти месяцев назад призывала к вторжению в Крым при американской военной поддержке.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам: В Крыму находится база дронов, откуда запускаются беспилотники, которые Иран передал России. В Крыму есть пункты управления, которые чрезвычайно необходимы РФ для удержания всей территории, включая сухопутный переход. В Крыму есть множество военных объектов, которые РФ превратила в важные логистические и вспомогательные склады для текущего конфликта. Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы их поддерживаем.



Вот аргумент тарана прямо из уст третьего по значимости чиновника в Государственном департаменте США.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, она говорит правду. Всё то, что она сказала, верно. Разумеется, я не поддерживаю подобную политическую позицию.



Она могла бы стать отличным официальным представителем советских вооружённых сил во время Второй мировой войны в 1941 году, когда героические силы отечества отбрасывали назад вермахт. Все мы знаем, что этого не было, война продолжалась ещё годы. Так что это тот случай, когда вам остаётся только принять это, понять, что этот человек является частью ангажированной группы людей, которые полны решимости держать нас в состоянии войны — и не только нас, но и наших союзников, — и они сделают всё возможное, чтобы так дальше и продолжалось, и если это подразумевает ложь, то так тому и быть.

Дата выхода в эфир 01 июня 2023 года.

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