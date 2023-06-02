В ООН обеспокоены замедлением темпов реализации Черноморской зерновой инициативы

В апреле и мае операции в рамках Черноморской инициативы по зерну замедлились.

Об этом в четверг на брифинге в Нью-Йорке сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, предупредив о негативных последствиях для глобального рынка продовольствия. В мае из украинских портов вышло 33 судна, что вдвое меньше, чем в апреле. Только три из этих судов вышли из Южного, одного из трех украинских портов, подпадающих под действие соглашения.

Общий объем экспорта в мае составил 1,3 млн тонн зерна и других продуктов питания. Это меньше половины по сравнению с предыдущим месяцем.

Черноморская инициатива

Напомним, что в июле прошлого года Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю, экспорт которой был нарушен после 24 февраля, когда Россия начала военные действия против Украины. 27 июля стороны соглашения создали Совместный координационный центр в Стамбуле.

Черноморская инициатива позволяет вывозить зерно на экспорт из трех украинских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Украинские, российские, турецкие и ооновские наблюдатели проводят совместные инспекции судов, проходящих через Черное море, на пути в украинские порты, а также из них.

Заключенные в июле прошлого года соглашения предполагали также возможность экспорта на мировые рынки, особенно в развивающиеся страны, удобрений из России, вывоз которых был ограничен из-за торговых ограничений, введенных в отношении РФ, и неясности с правилами применения санкционного режима.

Россия заявила о введении ограничений

– Российская Федерация проинформировала Совместный координационный центр о своем решении ограничить регистрацию в порту Южный до тех пор, пока не начнется экспорт аммиачных удобрений. А этого пока не произошло, – добавил пресс-секретарь ООН.

Сокращение числа инспекционных групп

С 24 мая, по его словам, количество инспекционных групп при Совместном центре было сокращено с трех до двух. Ограниченное число регистраций и сокращение числа инспекционных групп способствовали снижению среднесуточного показателя инспекций до трех. «Ситуация сложилась крайне серьезная», – резюмировал Стефан Дюжаррик.

Двигаться вперед

Пресс-секретарь ООН призвал продолжить реализацию Инициативы и после 17 июля. По его словам, глобальных очагов голода становится все больше, о чем ООН регулярно сообщает мировой общественности, а цены на продовольствие растут во всех странах.

– Секретариат ООН выдвинул практические предложения всем сторонам на стратегическом и оперативном уровнях с учетом глобальных преимуществ Инициативы, – подчеркнул он.

Возобновить операции в прежнем объеме

ООН, по словам пресс-секретаря, будет и дальше активно взаимодействовать со сторонами, чтобы добиться возобновления операций в прежнем масштабе и продолжения реализации Инициативы.

В ООН стремятся к тому, чтобы стороны приняли на себя обязательства обеспечить беспрепятственный доступ судов во все три порта Украины и их регистрацию, а также увеличить число ежедневных инспекций. Кроме того, в ООН надеются добиться экспорта удобрений, включая аммиак, и возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.