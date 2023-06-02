Перелом тренда — на немецкий бизнес надвигается волна банкротств

Всё больше компаний в Германии объявляют себя неплатёжеспособными, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Уже в первые месяцы 2023 года зафиксирован 20-процентный рост банкротств среди предприятий малого и среднего бизнеса. Связано это с ухудшением конъюнктуры, ростом инфляции и цен на энергию, а также падением потребительского спроса. Эксперты убеждены, что ситуация и дальше будет только усугубляться.



AP

По сравнению с весной 2022 года индекс делового климата в немецком малом и среднем бизнесе существенно ухудшился, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сейчас он составляет 4 пункта против прошлогодних 15. И в этом году вряд ли имеет смысл рассчитывать на какой-либо рост. Рецессивный тренд продолжится, а вместе с этим будет и увеличиваться количество банкротств среди немецких предприятий.

В 2022 году неплатёжеспособными себя признали 14 660 компаний, продолжает издание. В этом же году показатели, зафиксированные в период с января по февраль, уже свидетельствуют о 20-процентном росте банкротств. За два месяца их число составило 2633. Тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу. Внутренняя конъюнктура сейчас слабая, из-за высокой инфляции падает потребительский спрос. Ситуацию усугубляют ещё и высокие цены на энергию.

Ещё один определяющий фактор, который ухудшает положение бизнеса, заключается в том, что Европейский центральный банк существенно ужесточил свою финансовую политику. Теперь компании потеряли доступ к дешёвым кредитам. При этом инвестиции в предприятия стагнируют на низком уровне, а сейчас, как раз наоборот, необходимо их увеличение, чтобы обеспечить конкурентоспособность бизнеса.

Крупные случаи банкротств, например компаний Salamander, Reno, Ahlers и Gerry Weber, свидетельствуют о том, что на Германию надвигается ещё большая волна заявлений о неплатёжеспособности. От уровня 2009—2011 годов страна пока ещё далеко, но эксперты считают, что уже наступил перелом тренда и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Дело в том, что многие компании в ФРГ очень сильно полагались на политику нулевой процентной ставки ЕЦБ и государственные субсидии. Без них они будут не способны сохранить свой бизнес. По имеющимся оценкам, сильнее всего от этого пострадает так называемая стационарная розничная торговля. Специалисты считают, что Германия уже сейчас переживает рецессию, и говорят, что количество банкротств к концу года достигнет отметки 17 тыс., что будет соответствовать 16-процентному росту по сравнению с 2022 годом.

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