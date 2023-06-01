 

Умерла звезда кино СССР Людмила Цветкова: что известно о прощании

01.06.2023, 23:40, Новости дня
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Она посвятила свою жизнь искусству, вошла в историю кино СССР как артистка и сняла более двух десятков фильмов в качестве режиссера. Людмила Цветкова была человеком с большой буквы, который не изменил призванию и вложил душу в свое творческое наследие. “Царьград” отмечает, что актрису не раз награждали за выдающиеся достижения

Звезда умерла в последний день весны — 31 мая 2023 года, пишет сайт VSE42.RU. О кончине стало известно из некролога, который разместил союз кинематографистов на главном сайте организации.

Советский зритель помнит ее по амплуа женщины в мохнатой шапке из фильма “Гараж”, а в искрометной комедии “Афоня” Людмила Цветкова сыграла заведующую магазином. Была у артистки и эпизодическая роль в легендарной “Иронии судьбы, или С легким паром!”.

Телеканал “360” сообщает, что причина смерти актрисы официально до сих пор не объявлена. Коллеги массово выражают соболезнования родным и близким покойной знаменитости.

Назначено место и время прощания с умершей звездой. Проводить Людмилу Цветкову в последний путь решили в Центральном Доме кино, по адресу ул. Васильевская, д. 13. Начало траурной церемонии — 2 июня в 11 часов по Москве.


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