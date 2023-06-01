 

Агата Муцениеце заинтриговала поклонников кадрами с огромным животом

01.06.2023, 21:05, Новости дня
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Российская актриса Агата Муцениеце успешно совмещает карьеру в кино с ролью матери. Она в одиночку воспитывает двух замечательных детей от своего бывшего мужа актера Павла Прилучного.

Первого сына Тимофея Агата Муцениеце родила 11 января 2013 года, а 3 марта 2016 года у актрисы от Прилучного родилась дочь Мия. В феврале 2020 года пара решила развестись якобы из-за домашнего насилия со стороны Прилучного. О проблеме Муцениеце открыто заявила в своих соцсетях.

Сейчас Агата Муцениеце погружена с головой в работу и все свое свободное время уделяет детям. На днях актриса показала видео, которым весьма заинтриговала поклонников. Она предстала с огромным животом, как у беременной женщины на поздних сроках.

Вскоре стало понятно, что живот ей прикрепили для съемок в очередно проекте. Однако Агата Муцениеце так вжилась в роль будущей мамы, что даже призналась, что ей жутко захотелось есть.

К счастью, в вагончике для съемочной бригады у нее оказался настоящий полноценный обед, состоящий из яичницы-глазуньи и овощного салата из помидоров и огурцов. На следующем видео Агата Муцениеце сидела со своим большим животом, слегка обняв его и задумчиво глядя в потолок.


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