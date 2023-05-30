 

Le Figaro – в Скандинавии стартовали крупнейшие арктические учения НАТО

30.05.2023, 23:15, Новости дня
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На территории Финляндии, Швеции и Норвегии стартовали крупнейшие военные учения Arctic Challenge, в которых примут участие полторы сотни истребителей из западных стран, пишет Le Figaro. При этом впервые Финляндия принимает в них участие как новый член НАТО, хотя процесс вступления ещё не завершён.


AP

В понедельник в Скандинавских странах начались масштабные учения Arctic Challenge с участием около 150 истребителей из западных стран, пишет Le Figaro. В них принимают участие в том числе США, Великобритания и Франция. Учения проходят на территории Финляндии, Швеции и Норвегии и по плану продлятся около двух недель.

Впервые Финляндия принимает участие в таких манёврах как новый член НАТО. Сами учения страны Северной Европы организуют раз в два года с 2013 года. В этом году в них участвуют 14 стран, из них 12 членов НАТО, Швеция, которая находится в процессе присоединения к альянсу, и Швейцария.

Среди задействованной техники отмечают самолёты F-35 из США и ряда европейских стран, французские Rafale и Mirage, датские и голландские F-16, финские и швейцарские F-18 и шведские Gripens. «На данный момент это самая крупная организованная операция», — заявил полковник Хенрик Эло из Финляндии.

Учения совпадают по времени со встречей министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдёт на этой неделе в Осло, а также с визитом министра иностранных дел США Энтони Блинкена в Финляндию в четверг и пятницу, отмечает Le Figaro.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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