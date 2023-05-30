Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо

Накануне стало известно, что 43-летнюю Славу с повышенной температурой и тошнотой экстренно госпитализировали. В больнице врачи смогли помочь артистке. Сегодня ей уже лучше. Она вышла на связь в популярной соцсети и рассказала о своем состоянии и диагнозе.

В новом видео Слава сообщила, что у нее затяжной бронхит. Болезнь артистка переносила на ногах, но организм не выдержал. “Мне действительно было плохо”, – сказала певица. Однако она решила не оставаться в больнице. Знаменитость настояла на амбулаторном лечении.

Слава поблагодарила поклонников за беспокойство и поддержку, а также призвала людей беречь свое здоровье. Она призналась, что из-за срочной госпитализации подвела людей. “Жаль, что сорвала программу, не приехала на клип”, – сказала артистка, пообещав, что скоро вернется к работе.

Слава не стала оставаться в больнице, поскольку в помощи нуждаются ее родные. По словам певицы, из-за болезни слегла вся семья.

Напомним, недавно певица Слава стала бабушкой. Дочь артистки Александра Морозова родила первенца. Девушка винит себя за то, что рожала неестественным способом. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.