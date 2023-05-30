 

Не спит с женой: На какие жертвы пошел Маликов ради семьи

30.05.2023, 22:50, Новости дня
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Российский певец Дмитрий Маликов с молодости пользовался бешеной популярностью у женщин и никогда не был обделен вниманием. Однако он сумел заключить и сохранить единственный официальный брак с Еленой Изаксон, с которой живет уже более 20 лет.

Маликов удочерил ребенка своей возлюбленной от первого брака — дочь Ольгу. В феврале 2000-го у пары появилась общая дочь Стефания. Именно после ее рождения Дмитрий и Елена официально стали мужем и женой. В 2018 году на свет появился Марк Маликов.

В интервью Наталье Подольской певец Дмитрий Маликов рассказал о семье и в том числе личных проблемах. Оказывается, младший сын буквально выселил Маликова из супружеской постели. Ребенок спит с женой, а сам певец на другой кровати. Входит, что Маликов не спит с женой. На такие жертвы артист пошел ради всеобщего комфорта.

“Это наша слабинка. Мне тоже нравится с ним валяться, а вот спать он хочет только с мамой”, – отметил Маликов.

По словам психолога, здесь есть психологическая проблема, когда мальчик вытесняет отца и остается наедине с мамой. Это так называемый Эдипов комплекс или комплекс Электры, когда мальчик на определенном этапе своего сексуального взросления буквально вытесняет отца из семьи.


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