 

Не сейчас — Турция отложила переговоры со Швецией о вступлении в НАТО

30.05.2023, 20:35, Новости дня
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил ранее запланированную встречу со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом о ратификации заявки скандинавской страны на членство в Североатлантическом альянсе, передаёт телеканал TV4. Переговоры глав внешнеполитических ведомств должны были состояться на неформальной встрече глав МИД НАТО в Осло в четверг.


AP

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём ранее сделал заявление на шведском государственном телевидении о запланированных в четверг переговорах со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу с целью обсуждения заявки Швеции на членство в НАТО.

Однако пресс-секретарь Бильстрёма Анна Эрхардт опровергла анонсированную встречу дипломатов, сославшись на то, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отменил своё участие на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло и переговоры на тему ратификации турецким парламентом заявки Швеции не состоятся, передаёт TV4. 

По данным журналистов, Эрхардт не получила точного объяснения причины изменившихся планов, но полагает, что это, вероятно, связано с тем, что в Турции только что прошли выборы. Вместо этого на встрече министров иностранных дел в Осло на этой неделе будет присутствовать посол Турции в НАТО.

По словам пресс-секретаря главы МИДа Швеции, это политический чиновник, и поэтому с ним не могут проводиться переговоры по вопросам ратификации. Тем не менее правительство Турции проведёт встречу со шведской стороной в ближайшее время, но не в четверг, как ранее заявлял Тобиас Бильстрём, пишет TV4.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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