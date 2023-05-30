 

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

30.05.2023, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна
во время проведения спортивного мероприятия. Страшная трагедия привела к смерти женщины, потерпевшая скончалась в карете скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Основная масса — несовершеннолетние.

Информагентство URA.RU уточняет, что ЧП случилось около 16:30 мск. Точная причина обрушения пока не объявлена. По одной из версий, которую приводит “Царьград”, беду спровоцировал сильный ветер.

Пятый канал опубликовал видео с места трагедии. Кадры перевернутой конструкции, где в момент обрушения находились ничего не подозревающие люди, будоражат душу. Очевидцы столпились возле автомобилей МЧС и скорой помощи, пока сотрудники экстренных служб выполняли свою работу. Лил дождь, словно плач небес. Некоторые присутствующие укрылись от него под зонтами.

Сейчас вся надежда на врачей, к которым поступили травмированные пострадавшие. Некоторые в крайне тяжелом состоянии, как сообщил губернатор региона Голубев. Массовая трагедия не смогла оставить представителей власти равнодушными, специалистов различных ведомств подключили к расследованию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Не сейчас — Турция отложила переговоры со Швецией о вступлении в НАТО

30.05 / Вопрос времени и эффективности — Telegraph предупредила о том, что F-16 не помогут Украине

30.05 / “Инородное тело спровоцировало отек”: врачи извлекли из ребенка высохший плод

30.05 / В Москве отремонтировали дома советских кинозвезд

30.05 / Водитель BMW врезался в толпу людей

30.05 / 14 поликлиник откроются в ЮЗАО после капремонта

30.05 / «Не хотим видеть Турцию в ЕС» – в Европарламенте предложили Эрдогану «перезагрузку отношений на реалистичной основе»

30.05 / Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков

30.05 / “10 миллионов долларов разовым платежом” – Пригожин рассказал о помощи в строительстве храма в Ярославской области

30.05 / Собянин: Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика