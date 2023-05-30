Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков

Прокуратура выявила публикации, содержащие недостоверные сведения о происшествии в Москве. Ведомство предупредило, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Представителей СМИ и блогосферы призвали воздержаться от распространения фейков и руководствоваться официальными источниками информации при подготовке материалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ходе инцидентов с беспилотниками серьезно пострадавших нет. Эвакуированные местные жители начали возвращаться домой.