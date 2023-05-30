“10 миллионов долларов разовым платежом” – Пригожин рассказал о помощи в строительстве храма в Ярославской области

Информацию о спонсорстве сообщил гендиректор телеканала “Спас” Борис Корчевников. В связи с этим редакция издания 76.RU поинтересовалась у Пригожина, как он принимал участие в строительстве храма. По словам предпринимателя, он относится с уважением к религии, хотя не является воцерковленным человеком. На этот проект было направлено 10 млн долларов разовым платежом.

“На этот храм я потратил, действительно, 10 миллионов долларов разовым платежом. Откуда взялись эти деньги? Один африканский диктатор посчитал, что он должен мне денег, хотя такой договоренности не было. И мне было трудно отказаться от этих денег. Пока я отказывался, мы с ним договорились, что я их забираю, но трачу на какие-нибудь религиозные объекты на территории РФ, на благие цели”, – приводит слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Он добавил, что всю сумму перевел храму Софии Константинопольской в селе Годеново. Однако Пригожину хотелось оставаться в ситуации с возведением этого здания инкогнито.

Ранее глава “оркестра” ушел с поста руководителя попечительского совета Медиагруппы “Патриот”. Вместо этого он занял должность зампредседателя попечительского совета компании. Теперь он займется реализацией информационного проекта под названием “ЧВК “Вагнер”. Второй фронт”.