 

Собянин: Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

30.05.2023, 11:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жителей эвакуировали для беспрепятственной работы специальных служб. Люди начали возвращаться в свои дома, сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

“Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях”, – написал градоначальник.

Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько домов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Как заработать на “убитой” квартире

30.05 / Зафиксирована масштабная фишинговая атака на российские компании

30.05 / Сьерра-Леоне из-за шторма лишилась исторического символа свободы

30.05 / Китай объявил о планах отправить человека на Луну к 2030 году

30.05 / Собянин пригласил горожан принять участие в тренировках проекта “Спортивные выходные”

30.05 / После победы Эрдогана на выборах мир замер в ожидании его дальнейших шагов

30.05 / София Ротару ошарашила поклонников признанием в любви

30.05 / Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина

30.05 / Накануне госпитализации певица Слава летала за границу

30.05 / В египетском некрополе Саккара обнаружили новые археологические сокровища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика