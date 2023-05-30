Собянин: Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Жителей эвакуировали для беспрепятственной работы специальных служб. Люди начали возвращаться в свои дома, сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

“Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях”, – написал градоначальник.

Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько домов.