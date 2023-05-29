Накопившиеся проблемы «экономического локомотива» Европы грозят обрушить стабильность всего континента

В течение многих лет Германия была ведущей экономической державой в ЕС, помогая региону выбираться из одного кризиса за другим. Но из-за множества вызовов — от энергетического кризиса до политической неразберихи — устойчивость страны рушится, и таким образом будущее всего континента оказывается под вопросом, пишет Bloomberg.



AP

Германия десятилетиями была «экономическим локомотивом» Европы, выводя регион из одного кризиса за другим. Но устойчивость страны рушится, что создаёт опасность для всего континента, пишет Bloomberg.

Десятилетия «порочной» энергетической политики, «упадок» автопрома, рассчитанного на производства машин с двигателями внутренного сгорания, и «медлительный переход» к новым технологиям в совокупности представляют самую фундаментальную угрозу процветанию Германии с момента её воссоединения. Но, в отличие от 1990 года, политическому классу не хватает лидерства для решения структурных проблем, которые подрывают её конкурентоспособность, рассуждает издание.

«Мы как общество были наивными из-за ощущения, что у нас всё в порядке, — заявил Bloomberg главный исполнительный директор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер. — Проблемы, которые существуют в Германии, накапливаются. Впереди нас ждёт период перемен. Не знаю, все ли это осознают».

Между тем тревожные сигналы становится всё труднее игнорировать. Несмотря на то что в январе канцлер Олаф Шольц убеждал Bloomberg, что в этом году ФРГ переживёт «российское энергетическое давление» без рецессии, новые данные показывают, что с октября немецкая экономика фактически идёт на спад.

Аналитики прогнозируют, что по показателю экономического роста Германия будет отставать от остального региона в течение многих лет. Кроме того, по оценкам МВФ, в этом году страны продемонстрирует наихудшие результаты среди всех членов «Большой семёрки».

Тем не менее Шольц продолжает выступать с оптимистическими заявлениями. «У немецкой экономики очень хорошие перспективы», — заявил канцлер журналистам в Берлине после выхода последних неутешительных данных.

По мнению издания, наиболее острой проблемой для Германии остаётся обеспечение энергетического перехода, поскольку доступное по цене электричество — а в ФРГ оно стоило дороже, чем в остальной Европе, даже до окончания поставок российского газа, — является ключевым условием для развития промышленности. Неспособность стабилизировать ситуацию может превратить ручеёк производителей, покидающих страну, в стремительный поток.

Берлин реагирует на опасения, добиваясь ограничения цен на электроэнергию для некоторых отраслей, включая химическую промышленность, до 2030 года. Но план, который может обойтись налогоплательщикам в €30 млрд, станет лишь временной мерой и показывает отчаянное положение Германии с точки зрения топливных поставок.

После закрытия последнего атомного реактора и решения постепенно отказаться от угля Германия принялась развивать альтернативные источники энергии. До конца десятилетия правительство Шольца собирается ввести в строй около 625 миллионов солнечных панелей и 19 тыс. ветряных турбин, но обещания ускорить процесс пока не принесли результатов. Всё это происходит на фоне прогнозов, что спрос резко возрастёт из-за всеобщей электрификации — от отопления и транспорта до сталелитейного производства и тяжёлой промышленности, обращает внимание Bloomberg.

Горькая правда состоит в том, что Германия имеет ограниченные ресурсы для производства необходимого объёма «чистой энергии» из-за относительно небольшой береговой линии и недостатка солнца. Поэтому страна стремится построить обширную инфраструктуру для импорта водорода из Австралии, Канады и Саудовской Аравии, делая ставку на технологии, которые ещё не были протестированы в таких масштабах, подчёркивает издание.

В то же время Берлину необходимо ускорить строительство высоковольтных сетей, соединяющих ветряные электростанции у побережья на севере с заводами и городами на юге. В результате этого стране, разумеется, придётся иметь дело с перебоями.

Большая часть богатства и социального порядка Германии опирается на динамично развивающийся производственный сектор. Но эта её сильная сторона создала «опасную зависимость» от зарубежных рынков сбыта и сырья — прежде всего от Китая. С началом российской спецоперации Берлин вслед за другими демократиями пытается отдалиться от азиатской сверхдержавы, но крупнейшие немецкие компании «не обращают на это внимания», отмечает Bloomberg.

В стране также наблюдается технологическое отставание, которое особенно заметно в автопроме. Хотя такие бренды, как Porsche и BMW, определили эру двигателей внутреннего сгорания, немецкие электромобили испытывают серьёзные трудности. Китайский конгломерат BYD обогнал Volkswagen, став самой продаваемой автомобильной маркой в Поднебесной в прошлом квартале. Ключом к успеху стала электрическая модель, которая примерно в три раза дешевле немецкого аналога, но при этом предлагает больший диапазон и возможность подключения к сторонним приложениям, отмечает издание.

Для решения накопившихся проблем ФРГ нужна долгосрочная программа, но её создание и воплощение выглядит сомнительным. Раздираемая спорами трёхсторонняя коалиция Шольца подталкивает страну к «краю нестабильности». В результате правая «Альтернатива для Германии», которая использует сложившийся политический вакуум, занимает второе место по популярности в некоторых опросах.

Более того, фрагментация немецкого общества рискует усилиться по мере старения населения. Иными словами, возрастут столкновения между благополучно устроившимися пенсионерами и молодыми людьми, беспокоящимися о своём будущем, считает Bloomberg.

Промышленная база Германии уже чувствует бремя демографического сдвига. Недавние опросы показали, что 50% фирм сокращают производство из-за кадрового голода, в результате чего экономика страны ежегодно не досчитывается $85 млрд.

В этом году более 1 миллионов немцев достигнут пенсионного возраста, что примерно на 320 тыс. больше тех, кто станет совершеннолетним. К концу десятилетия, по данным немецкого агентства по трудоустройству, этот разрыв достигнет 500 тыс. человек, что станет дополнительным грузом для экономики.

Невзгоды Германии, в свою очередь, распространятся по всему континенту, предупредил профессор университета SAIS Europe Дана Аллин. «Здоровье немецкой экономики имеет решающее значение для экономики Европы в целом, а также для гармонии и солидарности блока», — заявил он.

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