Британская молодёжь всё чаще предпочитает заводить домашних питомцев вместо детей

Как показывает статистика, новое поколение взрослеющих людей, родившихся в период с 1997-го по 2012 год, заводят домашних животных раньше, чем это было общепринято. По словам британских экспертов, нынешняя молодёжь всё чаще предпочитает обзавестись пушистыми питомцами вместо того, чтобы создавать семью, рожать детей или приобретать недвижимость, — и удалённая работа тоже этому способствует, пишет Daily Mail.



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Жители Великобритании в возрасте от 20 лет и старше, похоже, сейчас гораздо меньше стремятся жениться, стать родителями, завести собственное жильё и остепениться, чем это было обычно среди представителей предыдущих поколений. Вместо того чтобы думать о браке и детях, «поколение Z» всё чаще решает завести «пушистых малышей», пишет Daily Mail.

Как показывает статистика, взрослые, родившиеся в период с 1997-го по 2012 год, заводят себе домашних животных раньше, чем предыдущие поколения. По словам экспертов, современные молодые британцы зачастую покупают себе кошек и собак, поскольку традиционные вехи, отмечающие взросление, включая собственную семью и жильё, становятся всё более недоступными.

Кроме того, возможность работать удалённо, появившаяся у многих во время пандемии COVID-19, обеспечивает людям достаточно времени, чтобы можно было без проблем выгуливать домашних питомцев рядом с домом, поясняется в статье.

«Представители «поколения Z» заводят себе домашних животных раньше, чем предыдущие поколения — возможно, потому, что они откладывают воспитание детей, вступление брак или приобретение собственной квартиры на потом. Они тратят всё своё время, энергию и внимание на «пушистых малышей», особенно в городских районах», — пояснила в интервью Daily Mail Лисса Макгоуэн, исполнительный директор ведущей компании по уходу за домашними животными Pets At Home.

Она также рассказала, что современная молодёжь часто покупает домашних животных вместо того, чтобы задумываться о приобретении собственного жилья. Это связано и с тем, что покупка и содержание домашних питомцев обходятся значительно дешевле в сравнении с другими традиционными «вехами» взрослой жизни, которые теперь становятся для многих недоступны, говорится в статье.

Макгоуэн даже предположила, что многим сейчас «доставляет больше удовольствия» иметь собаку, например, чем заводить семью и детей. По данным компании Pets At Home, появившийся во время пандемии COVID-19 режим домашней изоляции, который привёл к заметному увеличению количества людей, работающих из дома, вызвал «огромный бум» спроса на домашних животных.

Согласно статистике, популяция домашних животных увеличилась примерно на 10% с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. Однако даже после завершения карантинов спрос на питомцев не сократился, отметила Макгоуэн: «Это никуда не исчезло. Мы по-прежнему наблюдаем большое количество щенков и котят, при этом владельцы берут себе питомцев повторно».

По её мнению, это также в значительной степени связано с распространением удалённой работы в последние пару лет. «Вы точно сможете быть дома, чтобы выгулять собаку в обеденное время», — пояснила Макгоуэн. Это подтверждают и данные торговой организации UK Pet Food, которые свидетельствуют, что каждый пятый британец в возрасте от 16 до 24 лет завёл себе домашнее животное с начала пандемии.

Примерно такая же статистика наблюдается и для жителей в возрасте от 25 до 34 лет. Однако важно отметить, что количество людей, вступающих в брак, за последние десятилетия заметно снизилось — причём перепись 2021 года показала, что наибольшее падение наблюдается именно среди людей в возрасте 25 и 35 лет, говорится в статье.

Кроме того, в последнее время британцы также вкладывают всё больше средств в приобретение одежды и аксессуаров для своих домашних питомцев. По словам Макгоуэн, она тоже подумывает о том, чтобы купить для своей собаки джинсовую куртку из ассортимента одежды для домашних животных от компании Dolly Parton, заключает Daily Mail.

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