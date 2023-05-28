 

40 миллионов заболевших в неделю — в Китае новая вспышка ковида, до которой никому нет дела

28.05.2023, 9:12, Новости дня
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Китай столкнулся с новой вспышкой ковида, на пике которой число инфицированных может превысить 65 миллионов человек в неделю, пишет NBC. При этом власти страны и её жители сегодня не обращают на вирус никакого внимания и не принимают мер для ограничения его распространения, подчёркивает корреспондент телеканала. Для страны, в которой в последние три года контроль над COVID-19 определял все аспекты жизни, это довольно серьёзная перемена, отмечает журналистка.

Подъём заболеваемости ковидом накрыл Китай спустя почти полгода после отмены одного из строжайших режимов контроля в мире. С подробностями международный корреспондент NBC News Дженис Мэки Фрейер.

ДЖЕНИС МЭКИ ФРЕЙЕР, международный корреспондент NBC: Доброе утро! Китай готовится к  вспышке инфицирований COVID-19, на пике которой к концу недели число заболевших может составить 65 миллионов в неделю. Это довольно пугающие цифры в стране, где всего несколько месяцев назад каждый случай ковида отслеживался и изолировался, сотни миллионов людей проходили регулярное массовое тестирование, а целые города закрывались на карантин.

Теперь же большая часть страны не обращает на это никакого внимания — в том числе и правительство. Понимаете, официально случаи заболевания ковидом попросту не отслеживаются так, как раньше. Эти данные были обнародованы на этой неделе в ходе медицинской конференции, где было объявлено, что заболеваемость начала расти к концу апреля. Сегодня количество инфицированных составляет около 40 миллионов в неделю, и в течение месяца вспышка достигнет своего пика. Речь идёт о модификации штамма «омикрон» XBB.

Вспомним, что в Китае первая крупная волна ковида бушевала в декабре-январе, когда за очень короткое время было инфицировано более миллиарда человек. Сегодня полученный в то время иммунитет уже исчез, но в то же время инфраструктура, созданная для борьбы с вирусом, также была выведена из строя. Поэтому китайское правительство пытается сейчас развернуть вакцинацию препаратом, специально созданным для борьбы с модификациями XBB, которые уже распространились по США и большей части мира, но пока не доходили сюда.

Но что касается страха ковида, который был здесь в течение трёх лет, сегодня все разговоры о нём в лучшем случае замалчиваются. Люди говорят, что фактор страха ушёл. США на данном этапе не будут рассматривать возможность введения ограничений на поездки в Китай, которые вводились ранее в этом году, во время крупной вспышки ковида.

Кроме того, большая часть людей, похоже, продолжает после получения положительного результата анализа ходить в школу, на работу и жить обычной жизнью. Это довольно резкий разворот по сравнению с тем, как обстояли дела в течение трёх лет, когда эта система управляла жизнями людей. Этот город был превращён в крепость, другие — закрыты на карантин, а контроль над ковидом влиял на все аспекты повседневной жизни.

Понятно! Дженис Мэки Фрейер, спасибо вам большое!

Дата выхода в эфир 26 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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