 

Звезде шоу “Дом-2” потребовался психотерапевт после развода с мужем

26.05.2023, 12:39, Новости дня
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Популярная блогерша Саша Артемова, прославившаяся благодаря участию в шоу “Дом-2”, развелась с супругом Евгением Кузиным, который тоже в свое время пришел на телепроект, чтобы построить свою любовь. Увы, любовь прошла… Даже наличие общего наследника не спасло семью от распада.

Кстати, воспитание дочери легло на плечи мамы. Благо, она не стала отыгрываться на бывшем муже за счет ребенка, как это делают некоторые не особо порядочные женщины. О воспитании наследницы экс-участница шоу “Дома-2” рассказала в интервью корреспонденту Пятого канала.

“Ровно пять часов, как я развелась с мужем”, – отметила Саша Артемова.

Она сыронизировала, мол теперь находится в свободном плавании. При этом подчеркнула, что считает своей главной материнской задачей обеспечение малыша отцом. Блогерша заявила, что не будет препятствовать общению дочери с бывшим супругом.

Звезда шоу “Дом-2” уверена, что отец играет важную роль в жизни дочери, закладывая основы взаимоотношений с противоположным полом. Она также подчеркнула, что работала с психотерапевтом, чтобы достойно пережить расставание.

На самом деле супруги перестали жить вместе еще три года назад, хотя их дочери всего три с половиной года. Однако бывшие участники шоу “Дом-2” тянули с официальным оформлением развода до последнего.


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