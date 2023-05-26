 

Ольга Бузова шокировала вульгарным видом в православной церкви

26.05.2023, 6:21, Новости дня
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Российская певица Ольга Бузова всегда старалась успевать все и везде. Она пробовала себя в разных сферах деятельности – музыке, театре, бизнесе, но лучше всего у нее получается творить добро. Поэтому она решила заняться еще и благотворительностью.

Сегодня в большой православный праздник – день Вознесения Господня – певица Ольга Бузова показала в своем аккаунте кадры из православного храма в Новой Адыгее. На фото она предстала рядом с батюшкой и продюсером Арамом Арчером. На голове у Ольги Бузовой был белый платок, а вот колени она прикрыть забыла.

“Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в новой Адыгее. Сегодня впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад я делаю. От избытка сердца глаза глаголят. Я буду делать добро”, – подписала фото Ольга Бузова.

Поклонники заметили, что Ольга Бузова выбрала неподобающий наряд для посещения православного храма в Новой Адыгее. По канонам, колени женщины должны быть прикрыты, а ее мини-платье смотрелось в церкви весьма вульгарно. Впрочем, Ольга Бузова привыкла оголяться. Возможно, она просто не придала этому визиту особого значения, и для нее это была просто очередная благотворительная миссия.


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