 

Пожар на строительном рынке в Одинцово ликвидирован

26.05.2023, 5:05, Новости дня
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Минувшей ночью, 24 мая, в районе 23 часов жители подмосковного Одинцова стали свидетелями чрезвычайного происшествия: загорелся строительный рынок “Акос”.

К утру пожарным расчетам удалось ликвидировать пламя. Об этом сообщает портал “Вести Подмосковья” со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным телеканала “360”, площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 96 сотрудников МЧС и 31 единица специальной техники, уточняет телеканал “Царьград”.


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