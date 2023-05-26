 

“Выступлений никогда не состоится”: Шахназаров ответил оскорбившему народ Макаревичу*

26.05.2023, 5:05, Новости дня
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В прошлом году Андрей Макаревич*, как и некоторые другие звезды, принял решение покинуть страну. Теперь музыкант живет за границей и периодически напоминает о себе, обрушивая на Россию и ее народ обидные высказывания. Гневным выпадам певца не перестают удивляться как бывшие почитатели, так и коллеги.

Последние несколько дней в Сети активно обсуждают очередное интервью артиста. Макаревич* снова прошелся по родной стране и разразился оскорблениями в адрес россиян. Людей возмутило, что музыкант назвал бывших соотечественников “подтявкивающим говном”.

К числу критикующих выпад уехавшего артиста присоединился журналист Михаил Шахназаров. Публицист задался вопросом, почему раньше Макаревич* не позволял себе подобные высказывания в адрес России и ее народа. “То есть, я буду петь для говна, делать это с отвращением, но деньги все равно несите”, – заключил Шахназаров.

Также журналист прокомментировал слова Макаревича* о том, что он не хочет выступать в родной стране. По мнению публициста, в России музыканту и “Машине времени” уже и без того ничего не светит.

“А вот теперь попробуйте сюда приехать и посмотрите, какие у вас будут концерты. 99% гарантий, что больше выступлений „Машины времени“ в России никогда не состоится”, – ответил Макаревичу* Шахназаров.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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