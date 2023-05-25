От Аллы Пугачевой требуют вернуть долг за недвижимость в Подмосковье

Примадонна отечественной эстрады уже довольно долго живет за границей. Поклонникам стало казаться, будто артистка пытается порвать с Россией. Ходили слухи о продаже ее замка в Грязи, потом появилась информация о ликвидации ее бизнеса, а также стало известно о продаже дачи Аллы Пугачевой в Бережках.

Однако даже если певица и решит окончательно оторваться от родины, у нее это пока вряд ли получится. Все дело в том, что, как сообщают СМИ, в одном из московских судов зарегистрировали иск, ответчиком по которому выступает Алла Борисовна Пугачева. В прессе предполагают, что речь идет как раз о певице.

Согласно документам, на звезде повис долг из-за недвижимости в Подмосковье. Речь идет как раз о даче в Бережках, вот только задолжала Примадонна якобы за аренду береговой линии под свой причал. Кажется, что Алла Пугачева уехала из России и позабыла про свой бережок на Истре. Теперь она должна выплатить 44,5 тысячи рублей долга и пени – 6,7 тысячи рублей. Отмечается, что долг накопился с лета 2021 года по весну 2023 года.

К слову, о продаже дачи Примадонны в Бережках стало известно недавно. Как писали в прессе, на просторах Интернета разместили соответствующие объявления. Правда, выставил на продажу недвижимость якобы внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, надеясь получить за нее более 200 миллионов рублей.