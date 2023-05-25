 

“Надену свое тряпье и пойду куда глаза глядят”: SHAMAN долго притворялся

25.05.2023, 17:30, Новости дня
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Показушный символ патриотизма в лице молодого блондина, любящего засовывать микрофон в штаны, раскрывается с новых сторон. Певец SHAMAN уже успел и дредами на сцене потрясти, и в полуголом виде крестом на шее сверкнуть. Даже заявиться с бритыми висками, в тяжелых ботинках и с повязкой на руке у Кремля не забыл.

“За такого “лебедева-кумача” товарищ Сталин расстрелял бы всех причастных. И правильно бы сделал”, — сказал как отрезал небезызвестный журналист Сергей Мардан. Только даже после этого певец SHAMAN не одумался и продолжил извращать все мыслимые идеи русской национальной культуры.

На днях Ярослав Дронов снялся в клипе, исполнив роль жениха на свадьбе с сотней невест. К Корану певец на камеру не прикладывался, и на том спасибо. Для съемок SHAMAN облачился в дорогущий костюм, чтобы выглядеть с иголочки, но все равно чувствовал себя не в своей тарелке.

Оно и понятно. Во-первых, Ярослав Дронов уже давно состоит в браке, а тут столько соблазнов сразу. К тому же певец SHAMAN признался, что стиль ему подобрали не по душе. В клипе он долго притворялся удовлетворенным женихом при параде, а на самом-то деле совсем другой человек и фанат трикотажа.

“Какой эффект хотели получить, такой и получили. Немножко принца дал. Все для клипа. А так потом, конечно, я надену свое тряпье и пойду куда глаза глядят…” — заявил двуличный SHAMAN в интервью Пятому каналу.


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