 

Ивлеева, Баста, Ургант, Орбакайте – в РФ назвали возможных спонсоров Украины и ВСУ

24.05.2023, 6:37, Новости дня
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В Сети в открытом доступе появилась информация о причастности некоторых звезд к возможному финансированию ВСУ. Среди таких звезд оказались Анастасия Ивлеева, Баста, Кристина Орбакайте. Кроме того, в списке числятся также скандальный блогер Елена Блиновская, певица Наташа Королева, актер Данила Козловский, певица Жасмин, комик Максим Галкин*, некоторые предприниматели. Кроме того, в список включен также телеведущий Иван Ургант, сообщает ФАН. Весь список из 80 имен выложили в телеграм-канале “Образ будущего”.

Стоит отметить, что никакого официального подтверждения тому, что перечисленные звезды действительно отправляли каким-то образом донаты на цели украинских военных, нет.

Авторы публикаци уверяют, что указанные в списке знаменитости были замечены в регулярных транзакциях на счета Украины, отмечает телеканал “360”.

Пока никто из перечисленных артистов не прокомментировал ситуацию. При этом у некоторых из них уже появились проблемы с законом в России. К примеру, блогер Елена Блиновская вызвала большие вопросы и претензии со стороны Федеральной налоговой службы РФ. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что рекламное агентство Анастасии Ивлеевой намерены проверить также на предмет неуплаты налогов.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ


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