 

FAZ – стагнация и высокая инфляция — МВФ дал немецкой экономике неутешительный прогноз

19.05.2023, 8:40, Новости дня
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Экономическое будущее Германии не выглядит радужным, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на отчёт Международного валютного фонда. Эксперты МФВ прогнозируют в этом году стагнацию и высокий уровень инфляции. Дело в том, что немецкие предприятия сейчас страдают от повышения цен на энергию. Со временем же ситуация ещё сильнее ухудшится из-за стареющего населения, отсутствия прироста объёмов производства и нехватки кадров на рынке труда.


AP

Международный валютный фонд озвучил неутешительный прогноз относительно экономического будущего Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом году эксперты МВФ ожидают стагнацию. В период с 2024-го по 2026 год они предсказывают рост в пределах 1—2%, но в долговременной перспективе этот показатель вновь упадёт ниже 1%.

Многие немецкие предприятия страдают сейчас от повышения цен на энергию, говорится в отчёте фонда. Со временем ситуация усугубится из-за стареющего населения, отсутствия прироста объёмов производства и нехватки кадров на рынке труда.

«Нестабильность высокая», убеждены эксперты. Инфляция должна немного снизиться, но всё равно останется на высоком уровне. В конце года темп роста стоимости товаров и услуг составит около 4,5%. Так называемая базовая инфляция, при подсчёте которой не учитываются энергия и продукты питания, наиболее подверженные колебаниям цен, будет снижаться ещё медленнее.

В МФВ советуют Берлину проводить консервативную финансовую политику, чтобы не разгонять инфляцию, а также принять меры по демпингу цен на энергию для самых малообеспеченных слоёв населения. В фонде также подчеркнули, что в целом Германия пока что хорошо справляется с энергетическим кризисом, чему помогли правильные политические решения и тёплая зима.

Чуть ранее Еврокомиссия также представила свой более радужный прогноз для еврозоны. Однако даже в нём говорится о том, что с точки зрения динамики экономического роста Германия окажется среди отстающих. Хуже ситуацию Брюссель обрисовывает только в Эстонии, где ожидается снижение ВВП в 0,4%, а также в Финляндии, где рост этого показателя составит всего 0,2%.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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