«Cовсем не чудо-оружие» — РФ продолжит уничтожать системы Patriot на Украине, считает поклонник Путина

То, что РФ уничтожила в Киеве систему Patriot, не должно удивлять, и это только начало. Как пишет The Drive, ЗРК Patriot — это просто ещё одна система ПВО, и при желании её вполне можно поразить, несмотря на всю продвинутость. Поэтому вполне логично ожидать новых потерь этих американских комплексов.



AP

По сообщениям СМИ, одна из систем Patriot была повреждена при ракетном ударе по Киеву, и это не должно вызывать удивления. Как пишет The Drive, когда впервые было сказано, что американские системы ПВО могут быть поставлены Украине, стало понятно, что они станут главной целью России, на которую она направит своё самое боеспособное оружие. Со временем, когда было официально объявлено о поставках, РФ открыто заявила, что эти системы ПРО будут на первом месте в списке её целей. Таким образом, Patriot был обречён на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено.

Как отмечает автор статьи, РФ делает именно то, чего от неё ожидали. Она начнёт с весьма простых попыток уничтожать батареи Patriot, прежде всего, путём нацеливания на их радарные компоненты, с использованием как можно меньшего количества современного оружия. Как только это не сработает, они будут использовать несколько угроз с разных векторов атаки, включая воздушно-реактивные и баллистические типы ракет. Например, БПЛА, различные крылатые ракеты, «Кинжал» и «Искандер» — все они наносят скоординированные и своевременные удары в попытке подавить сеть ПРО Украины, и особенно ЗРК Patriot.

Но нужно помнить, что противовоздушная оборона, и особенно противоракетная оборона, — это совсем не чудо-оружие и не непроницаемый щит. Конечно, Patriot — очень боеспособная система, даже в своей самой базовой конфигурации, но только тогда, когда она глубоко встроена в более крупную интегрированную сеть противовоздушной обороны. Однако, даже и это не делает Patriot надёжной непробиваемой стеной. ЗРК Patriot может быть эффективно атакован, его можно подавить, и он может давать сбои. В некоторых случаях он может быть просто отключён для технического обслуживания в неподходящее время, и всё, что его поддерживает, тогда тоже не работает. Комплексная атака противника, которая наслаивается на другие угрозы, означает, что успешная защита от неё должна, по крайней мере, частично полагаться на другие системы.

«Так что ничего из того, что произошло, не должно быть для нас неожиданным, и это действительно только начало. ЗРК Patriot будет подвергаться всё более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или её части были уничтожены. Такова природа войны, особенно против такого врага, как Россия, которая всё ещё обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что ЗРК Patriot — это просто ещё одна система вооружения. Это не волшебство, она не непобедима и не абсолютно совершенна. Но этот комплекс критически важен, особенно сейчас, когда украинские средства ПВО дальнего радиуса действия советской эпохи исчерпывают свои последние ракеты. И когда будут случаться потери в военном оборудовании ЗРК Patriot, что, вероятно, будет происходить в дальнейшем, для его замены может быть отправлено ещё больше вооружений.

—