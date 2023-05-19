Совет Безопасности ООН обсудил поставки иностранных вооружений России и Украине

В контексте конфликта в Украине обе стороны используют оружие, полученное ими от других государств.

Об этом заявил заместитель Высокого представителя по вопросам разоружения Адедеджи Эбо, выступая в Совете Безопасности ООН на заседании, созванном Россией, чтобы обсудить вопрос оказания украинским вооруженным силам внешней военной помощи.

– Информация правительств о передаче ими систем вооружений и боеприпасов имеется в открытых источниках, – отметил Эбо. – Поставляются тяжелые обычные вооружения, включая танки, боевые бронированные машины, боевые самолеты, вертолеты, артиллерийские системы большого калибра, ракетные системы и боевые летательные аппараты без экипажа, а также боеприпасы с дистанционным управлением, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Представитель ООН добавил, что также поступали сообщения о том, что государства (в частности Иран) передают или планируют передать оружие российским вооруженным силам, в том числе беспилотные боевые летательные аппараты и боеприпасы для использования в Украине.

– Кроме того, СМИ сообщали о передаче основных видов обычных вооружений, включая артиллерийские ракетные системы, негосударственным группам, участвующим в войне против Украины, – сообщил Адедеджи Эбо.

Приток оружия в зону конфликта

По его словам, крупномасштабный приток оружия и боеприпасов сторонам вооруженного конфликта – это всегда повод для беспокойства, в том числе в связи с тем, что оно может в итоге оказаться в руках сил, для которых оно не предназначалось. Он напомнил о мерах, разработанных для предотвращения подобного сценария.

– К таким мерам относятся оценка рисков перед передачей (оружия), сертификация конечного пользователя, эффективные правовые и правоприменительные меры по проверке после отгрузки, такие как инспекции на местах, – подчеркнул он.

Предотвращение утечки, продолжил докладчик, требует сотрудничества и обмена информацией между импортирующими, транзитными и экспортирующими государствами, а также конкретных мер, таких как маркировка и отслеживание, эффективная практика учета и физическая охрана оружия и боеприпасов, а также меры таможенного и пограничного контроля.

– Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций остается ключевым инструментом в этой связи, – сообщил он, призвав все государства принять участие в этом механизме, в том числе потому, что он помогает отслеживать приток оружия в зоны конфликтов.

В этом контексте докладчик также напомнил о ряде других соглашений, в их числе о Договоре о торговле оружием, Протоколе об огнестрельном оружии, Программе действий по стрелковому оружию и легким вооружениям. Кроме того, по его словам, государства-члены разрабатывают новую Глобальную рамочную программу по управлению обычными боеприпасами.

Последствия российского вторжения

В ходе выступления Адедеджи Эбо подчеркнул, что все стороны конфликта обязаны ограждать от насилия гражданское население и соблюдать нормы международного права, в том числе гуманитарного.

С 24 февраля 2022 года, по его словам, Управление Верховного комиссара по правам человека зафиксировало 23 821 жертву среди гражданского населения в Украине: 8 836 убитых и 14 985 раненых, при этом фактические цифры, вероятно, значительно выше. Большинство жертв и ранений среди гражданского населения по-прежнему происходит в результате применения оружия взрывного действия большого радиуса поражения, включая тяжелую артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, ракеты и авиабомбы.

– Спустя почти 15 месяцев с начала военного наступления Российской Федерации на Украину страдания, потери, перемещения и разрушения продолжают оставаться частью повседневной жизни украинцев, – подчеркнул он.

Докладчик отметил, что, помимо тысяч убитых и раненых мирных жителей, особую тревогу вызывает разрушение важнейших объектов инфраструктуры и услуг – повреждены и разрушены дома, школы, дороги и мосты; нарушены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также мобильной и интернет-связи. Больницы и медицинские учреждения подверглись нападениям, в результате которых погибли и получили ранения медицинские работники. Взрывоопасные пережитки войны привели к широкомасштабному загрязнению территории, что сделало землю непригодной для сельского хозяйства и затруднило передвижение людей.

– Согласно международному гуманитарному праву, комбатанты не должны совершать нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру и должны принимать все возможные меры предосторожности при проведении военных операций, с тем чтобы избежать или по крайней мере свести к минимуму случайные потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, – напомнил представитель ООН, призвав прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

Политическая декларация об усилении защиты гражданских лиц

Он также призвал все государства-члены ООН поддержать и эффективно выполнять Политическую декларацию об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенных районах, принятую в ноябре 2022 года.

– Вторжение России в Украину, которое является нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, причиняет огромные страдания Украине и ее народу, – подытожил свое выступление Адедеджи Эбо. – Мир не может допустить, чтобы эта война продолжалась.

Он предложил членам Совета Безопасности приложить все усилия для достижения мира, добавив, что ООН готова оказать в этом вопросе поддержку.