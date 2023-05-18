 

В Москве благоустроят шесть улиц в формате “от дома до дома” в 2023 году

18.05.2023, 1:50, Новости дня
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Благоустройство в таком растущем мегаполисе, как Москва, не должно быть “точечным”. Программа “Мой район”, запущенная мэром столицы Сергеем Собяниным, как раз подразумевает комплексное развитие города. Это благоустройство в формате “от дома до дома”. “Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне”, – пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Недавно в таком формате начали приводить в порядок шесть улиц в трех округах Москвы. Ведутся работы на Башиловской, Нагатинской, Чертановской улицах, в 1-м Донском проезде, на Рассветной аллее и улице Шаболовка. Они были выбраны не случайно. При составлении списка участков, нуждающихся в более срочном благоустройстве, учитывались даты проведения последнего ремонта, состояние дорожного полотна, а также близость важных соцобъектов и другие факторы.

На этих улицах появились ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Рабочие сделали временные проходы для горожан.

Запланированы масштабные работы. Линии электропередач спрячут в кабельную канализацию, появится дополнительная ливневая система водоотведения, заменят покрытие проезжей части и тротуаров. На улицах установят новые фонари с энергосберегающими светильниками, современные остановочные павильоны, сделают новые парковочные места.

Улицы станут более удобными еще потому, что там появятся скамейки и навигационные стелы. В некоторых местах отремонтируют детские площадки и территории для занятия спортом. Не забудут высадить деревья и кустарники.

При необходимости существующие наземные пешеходные переходы перенесут в другие – более удобные для горожан места, а также создадут новые переходы. В таких участниках дороги будет контрастное освещение.

Сегодня Москва – это красивый и комфортный для жизни мегаполис. Город становится лучше благодаря таким масштабным программам благоустройства, как “Мой район”.


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