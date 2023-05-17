 

Вашингтон не захочет мира на Украине, пока не ослабит Россию

17.05.2023, 13:10, Новости дня
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Западные страны объявили о расширении финансовой и военной помощи Киеву, что говорит о том, что украинский конфликт набирает обороты. Как пишет Global Times, всё это служит интересам Америки, цель которой — использовать Европу и украинский кризис, чтобы подавить и ослабить Россию, и, пока цель США не достигнута, Вашингтон, вероятно, в ближайшее время не захочет мира.


AP

Сегодня появляются заметные признаки того, что украинский конфликт спустя год после начала набирает обороты, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня. Как пишет Global Times, китайский военный эксперт Сун Чжунпин отмечает, что США продолжают усиливать военную поддержку Украины. Европейские страны также находятся под влиянием Вашингтона и наращивают поставки оружия Киеву. Всё это служит интересам Америки, цель которой — использовать Европу и украинский кризис, чтобы подавить и ослабить Россию, отмечает эксперт и призывает Соединённые Штаты прекратить раздувать пламя конфликта и добиваться скорейшего начала мирных переговоров. 

«Любой мирный план по прекращению военных действий РФ на Украине должен быть украинским», — заявил Зеленский в субботу после частной встречи с Папой Франциском в Ватикане. Некоторые медиа предполагают, что это высказывание говорит о существовании некоторого понимания между двумя лидерами о том, как разрешить конфликт. Но китайские аналитики отмечают, что на самом деле за потенциальным мирным предложением стоят США.

Суть содействия мирным переговорам заключается в том, чтобы убедить обе стороны или даже несколько сторон, вовлечённых в конфликт, начать договариваться между собой. Но суть украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией —и уговаривать только одного участника бессмысленно и не принесёт плодов, считают аналитики. Они также отмечают, что, пока цель Америки по подавлению РФ не достигнута, Вашингтон, вероятно, в ближайшее время не захочет мира.

Контраст провокациям США представляет Китай, который объявил, что его специальный представитель по евразийским делам Ли Хуэй начнёт посещать с визитами Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить со всеми сторонами политическое урегулирование украинского кризиса.

Среди пяти государств, которые он планирует посетить, Украина и РФ являются сторонами, непосредственно вовлечёнными в конфликт, а остальные три — это основные игроки, имеющие отношение к вопросу. Подобная инициатива демонстрирует усилия Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса и показывает объективную и беспристрастную позицию КНР как ответственной державы.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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