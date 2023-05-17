До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца

“В больнице Рамат–Гана, на желтом банковском листке, он написал письмо, переданное мне уже после его смерти”, – сообщил Шифрин. Содержание послания трогает до слез и пробирает до мурашек.

“Мизинник мой, Нахим! Ты нынче далеко от меня. Но мысли наши, думы наши, души наши – вместе… Я тебя ощущаю. Знаю, ты теперь полон тревоги, волнений, и нам обоим тяжело, – писал перед кончиной Залман Шифрин. – Прости мне, мой дорогой мизинник, – так сложилась жизнь, кого винить? – я слишком мало уделял внимания тебе, но ты всегда имел родительское благословение, и пусть оно вечно тебя хранит! Ни я, ни твоя мама, светлая ей память, ни на минуту не забывали о тебе и всегда были в тревоге за тебя. Да сохранит тебя наш милосердный Бог! Всего того, что мы не сумели дать тебе, ты достиг сам. Прости нас! Да воздаст тебе Бог! Имей верных друзей!.. Все родные, живите долго! Не унывайте, не склоняйте головы, живите дружно! Вспоминайте меня добрым словом…”

Отец Шифрина был с почестями похоронен в городе Нетания. И память о нем для Нахима Залмановича священна.

Стоит напомнить, что каждый умерший еврей должен по иудейской традиции быть предан земле, кремации запрещены.