Собянин: Москва – лидер по безопасности дорожного движения в России

В Москве действует самая развитая в России система фотовидеофиксации ЦОДД. Она включает стационарные, передвижные и мобильные комплексы – всего 3,8 тысяч штук, написал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений ПДД, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей”, – подчеркнул градоначальник.

Собянин напомнил, что система фотовидеофиксации заработала в 2012 году. Число погибших в ДТП снизилось в три раза, а угонов автомобилей стало меньше в 14 раз.

Комплексы установили в 531 месте концентрации ДТП. НА 87% точек аварий больше нет.

В 2018 году в систему включили нейронные сети. Они обрабатывают изображения с признаками нарушений, а специалисты принимают окончательное решение о назначении штрафа.

Завод “Москвич” станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга, сообщил ранее Собянин. Столица заключила соглашение о поставке пяти тысяч кроссоверов, из них две тысячи оборудованы электродвигателем.