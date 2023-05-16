 

Собянин рассказал об открытии павильонов “Здоровая Москва” в парках столицы

16.05.2023, 10:59, Новости дня
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Павильоны “Здоровая Москва” открылись во вторник, 16 мая, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что проект стартовал в 2019 году.

По его словам, за это время здоровье в парковых павильонах проверили более миллиона человек. Среди них было много тех, кто раньше не посещал поликлиники, обратил внимание градоначальник.

“Благодаря обследованиям в павильонах “Здоровой Москвы” на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний: от нарушений в работе сердца до онкологии”, – уточнил мэр.

Врачи в павильонах будут принимать пациентов без предварительной записи с 8:00 до 20:00. Перерывов и выходных нет. Посетителю необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.

Обследование займет примерно час. При выявлении отклонений пациента направят на сдачу дополнительных анализов и диагностику.

Собянин отметил, что павильоны “Здоровая Москва” оснастили современным оборудованием. Перечень исследований шире федерального стандарта диспансеризации. Специалисты измеряют рост, вес, артериальное давление, сдаются анализы на уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, биоимпедансометрия и другое.

Мэр Москвы ранее рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей. Рентгенологам помогают около 50 сервисов на основе нейросетей.


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