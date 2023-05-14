 

Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию

14.05.2023, 17:35, Новости дня
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Агата Муцениеце, популярная актриса и звезда сериалов сейчас переживает не лучшие моменты в своей жизни. Павел Прилучный, бывший муж актрисы, с каждым днем становится все успешнее. А сама Агата не гнушается любой работы, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям.

Кроме того, Агата постоянно получает массу негативных комментариев в социальных сетях. Хейтеры никак не оставляют звезду в покое. Люди считают, что обязаны зайти на ее страницу и сыпать соль на рану Агате, рассказывая о том, какая прекрасная жена у Павла Прилучного, а также сравнивать ее с красоткой Зепюр Брутян. Напомним, что актер совсе недавно заключил брак с Зепюр и пара находится в ожидании малыша.

Но Агата не сдается и старается во всем видеть позитив. Она продолжает записывать смешные ролики, которыми делится с поклонниками в соцсетях. На днях спародировала бывшую участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель. На видео Агата старается показать, что танцует как богиня. Артистка извивается и корчится, а потом и вовсе начинает плакать. «Что я бревно какое-то?!» — кричит за кадром Рапунцель. Поклонников очень повеселило видео и они остались полном восторге. Фанаты отметили, что у Агаты есть комедийный талант и оценили шутку как гениальную.


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