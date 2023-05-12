«Люди думают, что сейчас плохо, но будет ещё хуже» — бывший глава американской разведки о миграционном кризисе

Администрация Байдена с первых дней отвергала всё, что работало при Трампе в миграционной политике. На днях истекает срок действия Раздела 42, который называют последней защитой от наплыва мигрантов. Ожидается, что теперь каждую неделю границу будет пересекать до 100 тысяч нелегалов. Бывший глава разведки США Джон Рэтклифф в эфире Fox News назвал политику Байдена колоссальной глупостью: «Наступит национальная катастрофа во всех смыслах, включая национальную безопасность».

Ко мне присоединяется Джон Рэтклифф, бывший глава Национальной разведки. Джон, какова ваша реакция на происходящее? Министерство внутренней безопасности практически объявляет всем, кто сбежал и не заполнил маленькую бумажку, что грядут репрессии. Это просто какой-то цирк, разве нет?

ДЖОН РЭТКЛИФФ: Да, Лора, это либо колоссальная глупость, либо, как вы уже упомянули, делается намеренно. Ведь эта администрация открыла каждую дверь, каждое окно, как вы уже подчеркнули с Чарли Хёртом. С первого дня политика «оставайтесь в Мексике», соглашения с Мексикой, Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором, прекращение строительства стены — всё это эффективно работало при Трампе, но было сразу отброшено.



Единственное, что напоминало хоть какую-то защиту, что делало плохую ситуацию не такой ужасной, это был Раздел 42. Политика, которая позволила за последние три года мгновенно выслать из страны 2,7 миллиона нелегальных мигрантов до того, как они стали искать убежища. А теперь в четверг Джо Байден заберёт эту последнюю защиту. И наступит настоящая катастрофа во всех смыслах, включая национальную безопасность.



Лора, по некоторым подсчётам, мы получим около 100 тысяч нелегалов, пересекающих границу каждую неделю! А с ними вырастет преступность, связанная с наркотиками, оружием, преступления на сексуальной почве, насильственные преступления. И даже хорошие люди, без злых намерений в отношении американцев, обременят нас. Им потребуются питание, жильё, медицинское обслуживание. Бремя, которое ляжет на наши сообщества, просто уму непостижимо.

Я думаю, вы правы, это всё — часть плана администрации Байдена, их стратегия последние два с половиной года. Люди думают, что сейчас плохо, но будет ещё хуже после четверга.

ВЕДУЩАЯ: Можно отъехать на пару миль от того места, где мы сейчас находимся, и увидеть палатку за палаткой, за палаткой, за палаткой. И это в тени столицы нации! То есть у нас есть наш Капитолий, а потом через 450 ярдов стоят палатки бездомных. И это разрастается. Разве за это голосовали американцы?! Чтобы усугубилась уже существующая серьёзная проблема бездомных в нашей стране? Это безумие!



Кстати, конгрессмен от Техаса Тони Гонсалес заявил газете New York Post, что из разговора с президентом Гватемалы он узнал, что прямо сейчас через Гватемалу идут 80 тысяч нелегальных мигрантов. Эта цифра заставила его связаться с администрацией Байдена, чтобы поделиться информацией. Он говорит: «Я позвонил в Белый дом, но никто не отвечает». А они тем временем беседуют с Колумбией? Где здесь логика?! Если это не является частью плана.

ДЖОН РЭТКЛИФФ: Такова Америка Джо Байдена. И людям будет становиться это всё более очевидным. Единственное, что я могу сказать вам, Лора, всё уже настолько плохо, что байденовский план спасения… даже демократы называют их обманщиками и говорят, что плана никакого нет. Прогрессивные демократы, выступавшие против Раздела 42, сейчас призывают к действию, потому что понимают, что вот-вот произойдёт. Хаос, разрушение и, к сожалению, смерти и увечья для американцев — вот чего следует ожидать в ближайшие месяцы.

ВЕДУЩАЯ: Демократы подводят городскую Америку каждые выборы, обманывают её. Это самая большая ложь в истории, потому что она больше всего навредит городской Америке и городским школам. Именно им придётся больше всего расплачиваться за происходящее. Джон, спасибо, что поделились с нами вашими мыслями.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.

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