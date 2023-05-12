 

Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ

12.05.2023, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Организм человека – многогранная и сложная система, в которой все взаимосвязано. Порой проблемы одного органа тянут за собой целый спектр других недугов. Однако разобраться в первопричине недомогания бывает не так просто, поэтому врачи советуют не запускать себя и обращанть внимание даже на малейшие изменения в организме на ранних этапах.

Одним из маркеров недомогания для человека является головная боль. Ранее “Дни.ру” писали о том, что голова может болеть из-за повышенного внутричерепного давления, обменных нарушений, а также из-за банального недостатка жидкости в организме. Именно поэтому человеку следует пить до двух литров воды в день.

Есть и другие причины головных болей, которые на первый взгляд не видны. К примеру, неправильное питание может привести не только к болям в животе, но и к головным спазмам, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

“Органы ЖКТ и кишечник влияют на весь организм, дисбаланс кишечника сказывается на эмоциональном состоянии, может даже привести к депрессии. А также часто вызывает головные боли”, – рассказал гастроэнтеролог Максим Гусенцов.

В любом случае врачи не советуют заниматься самолечением, а сразу же обращаться к медикам. При возникновении головной боли человеку требуется пройти диагностику.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.20 / Российское посольство назвало доклад о работе контрразведки Германии «охотой на ведьм»

13.08.20 / Харрис обвинила Трампа в высокой смертности от COVID-19 в США

24.04.22 / В ФРГ спрогнозировали нехватку водителей из-за кризиса на Украине

21.03.21 / В Киевской области незаконно удерживали несколько десятков человек, их подвергали пыткам – Нацполиция

01.02.21 / Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией

30.06.20 / Укрощение «чёрного лебедя» пандемии станет для Меркель одним из сложнейших испытаний

06.01.21 / В США конгрессмен заболел COVID-19. Ранее он вакцинировался препаратом Pfizer

23.07.21 / Советский ГАЗ-12 продают в Германии за 70 тысяч евро

20.11.21 / Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы дела Майдана

01.10.21 / “Снова осень”. В полиции напомнили, что с начала октября водители должны включать ближний свет за городом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика