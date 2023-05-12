 

К чему привел запрет ипотеки под 0 процентов

12.05.2023, 7:20, Новости дня
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Введенные Центробанком ограничения на ипотеку со ставками, близким к нулю, привели к резкому сокращению таких программ на рынке. Еще год назад на долю такой ипотеки приходилось до 70% от всех жилищных кредитов. Сейчас лишь редкие застройщики в единичных проектах предлагают подобную ипотеку.

Сворачивание ипотеки под 0% логично привело к увеличению ипотечных ставок. К апрелю средняя ставка составила 8,2% против 6,2% в мае прошлого года. На первичном рынке ставка зафиксирована на уровне 5,6–5,9% годовых, на вторичном – более 10%.

Стоимость жилья, напротив, начала снижаться. Именно в этом заключалась основная претензия Центробанка: дешевая ипотека позволяет застройщикам завышать цены, а для покупателей это остается неочевидным из-за относительно низкого ежемесячного платежа.

Относительно августа 2022 года, когда было выдано больше всего ипотечных кредитов по околонулевым программам, средние цены снизились на 16% и постепенно приближаются к рыночным реалиям.

Сократился и средний размер ипотеки – на 6% с начала года, до 6 млн рублей. В Москве размер оформляемого жилищного кредита снизился почти на 8%, до 7,6 млн рублей.


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