Эксперты говорят об ускоряющейся глобализации юаня в торговых расчётах

Как сообщается, крупнейший в мире производитель целлюлозы лиственных пород из Бразилии вскоре может одобрить расчёты в юанях для экспорта своей продукции в Китай. Ожидается, что это поможет ускорить глобализацию юаня и всё больше международных трейдеров будут заключать сделки в китайской валюте, пишет Global Times. Эксперты также дают позитивные прогнозы на этот счёт.



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Эксперты считают, что бразильская компания Suzano SA, которая является крупнейшим в мире производителем целлюлозы из лиственных пород дерева, может вскоре начать использовать расчёты в юанях для экспорта своей продукции в Китай. По их оценкам, это является ещё одним признаком того, что использование юаня в качестве альтернативной глобальной валюты набирает обороты, в то время как доллар США теряет своё доминирующее положение на товарных рынках, пишет Global Times.

Валюта Китая приобретает всё большее значение на международном рынке, и более мелкие клиенты также всё чаще запрашивают сделки, связанные с использованием расчётов в юанях. Об этом заявил во вторник генеральный директор компании Suzano SA Уолтер Шалка во время интервью информационному агентству Bloomberg в Нью-Йорке, поясняется в статье.

Китай является крупнейшим покупателем этого сырья, потребляя до 43% от всего объёма целлюлозы, производимой компанией Suzano SA. И хотя доллар по-прежнему остаётся доминирующей валютой, однако использование юаня для расчётов в контрактах на самые разные товары, от нефти до никеля, всё больше набирает обороты, также отметил Шалка.

По оценкам аналитиков, бразильская компания начала проявлять всё больше внимания к китайской валюте после визита президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Китай. Во время переговоров он призвал страны БРИКС активнее развивать торговлю с использованием своих собственных валют, напоминает Global Times.

В свою очередь, 12 апреля Промышленно-коммерческий банк Китая, который является крупнейшим китайским коммерческим банком, обработал первый трансграничный расчёт в юанях, произведённый в его местном отделении в Бразилии. Эксперты отмечают, что благодаря устойчивому развитию экономики Китая, его открытому финансовому рынку и непрерывным усилиям по развитию трансграничной платёжной системы процесс глобализации китайской валюты ускоряется.

«Всё больше стран, экономических организаций и крупных предприятий по всему миру всё чаще склоняются к использованию юаня при расчётах во время торговли с Китаем из-за его стабильного курса, если сравнивать со взлётами и падениями, которые испытывает денежно-кредитная политика ФРС США», — рассказал в интервью Global Times Ван Пэн, научный сотрудник Пекинской академии социальных наук.

В последние годы тенденция к отказу от использования доллара в международной торговле значительно усилилась. И в основном это происходит из-за того, что США зачастую злоупотребляют долларовой гегемонией и стремятся использовать свою валюту и платёжную систему в качестве оружия, подчёркивается в статье.

Кроме того, колебания денежно-кредитной политики США, когда Вашингтон пытался таким способом урегулировать свои внутренние экономические противоречия, привели к серьёзным негативным побочным эффектам, отмечают эксперты. Это уже спровоцировало проблемы для многих стран, включая потрясения на финансовых рынках, обострение долговых кризисов и серьёзную инфляцию.

«Упадок гегемонии доллара привёл к росту спроса на другие отличные от доллара валюты, такие как юань, объективно создав возможности для интернационализации китайской валюты», — отметил в этой связи Ван.

Об этом свидетельствует и то, что пакистанская газета The News International недавно сообщила, что власти страны могут прибегнуть к использованию юаней, чтобы оплатить пробную партию нефти объёмом 750 тыс. баррелей, которую планируют импортировать из России. Предполагается, что этот груз прибудет к началу лета, говорится в статье.

В феврале этого года Центральный банк Ирака объявил, что будет торговать с Китаем в юанях. А в апреле власти Аргентины заявили о намерении оплачивать китайский импорт в юанях, а не в долларах США. Ван прогнозирует, что в будущем юань будет играть всё более важную роль в глобальных платежах и расчётах, в формировани валютных резервов, а также в ценообразовании третьих стран.

В частности, опубликованные МВФ официальные данные о валютной структуре официальных валютных резервов показывают, что по состоянию на четвёртый квартал 2022 года на юань приходилось около 2,7% мировых валютных резервов. Таким образом, юань занял пятое место среди основных резервных валют, поясняется в статье.

Кроме того, в мае 2022 года эксперты МВФ повысили вес юаня в валютной корзине специальных прав заимствования с 10,92% до 12,28%, пишет Global Times. По оценкам экспертов, это отражает международное признание того, что свободный доступ к китайской валюте расширяется.

«Постоянный прогресс в сфере интернационализации юаня будет способствовать повышению статуса и голоса Китая в международных финансах и торговле, а также позволит всему миру воспользоваться преимуществами энергичного экономического развития этой страны», — заключил Ван в интервью Global Times.

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