 

“Какое счастье”: Меладзе трогательно обратился к брату в особый день

11.05.2023, 11:40, Новости дня
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Сегодня, 11 мая, знаменитому композитору Константину Меладзе исполняется 60 лет. В этот важный день музыкального продюсера поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. Исключением не стал и один из самых родных людей именинника – его младший брат Валерий Меладзе.

Не секрет, что братья Меладзе были и остаются очень дружны. Исполнитель хита “Сэра” всегда отзывается о родственнике с большой теплотой. Так случилось и в день рождения Константина. Валерий обратился к старшему брату в особый день и посвятил ему трогательную запись в соцсетях.

Артист опубликовал на своей странице коллаж, составленный из двух снимков именинника. На одном из кадров Константин запечатлен совсем мальчишкой, а другой, очевидно, сделан относительно недавно. В подписи к фото Валерий посвятил Константину несколько добрых слов и отметил его заслуги. Из сообщения певца можно сделать вывод, что праздник братья будут отмечать вместе. Музыкант сообщил, озвучит все свои пожелания юбиляру лично.

“Какое счастье быть младшим братом этого мудрого, сильного и доброго человека. Из своих песен он создал прекрасный светлый мир, который открыт для всех, кто когда-то был влюблен. А фразами из Костиных песен люди признаются друг другу в любви уже 30 лет! Я много раз подниму бокал сегодня, и все свои пожелания ему я скажу в тостах!” – поздравил брата Валерий Меладзе.


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