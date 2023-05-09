 

У советского мемориала в Германии повалили 12 надгробий

09.05.2023, 21:23, Новости дня
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В немецком городе Люббенау в земле Бранденбург неизвестные повалили 12 надгробий над могилами советских солдат, пишет Der Tagesspiegel. Об этом в местную полицию сообщил очевидец. Правоохранительные органы выехали на место и подтвердили его показания. Было возбуждено дело по обвинению в вандализме и осквернении места захоронения, рассказывает немецкое издание.


AP

8 мая на фоне празднования победы над нацисткой Германией на территории советского мемориала в городе Люббенау в земле Бранденбург произошёл неприятный инцидент, пишет Der Tagesspiegel. В местную полицию поступил звонок о том, что неизвестные повалили 12 надгробий над могилами солдат СССР.

Правоохранительные органы прибыли на место и подтвердили показания очевидца. Надгробия подняли, а полиция возбудила дело по обвинению в вандализме и осквернении могил. В понедельник в немецкой земле прошло большое количество памятных мероприятий, приуроченных к окончанию Второй мировой войны, отмечает издание.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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